الحسناء واندا نارا تصدم ريال مدريد‎

أكدت واندا نارا ، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي قائد وهداف إنتر ميلان أنه “سيوقع عقدا جديدا مع النادي الإيطالي ولا توجد أي مشاكل”.

ويأتي هذا التصريح ليغلق الباب أمام عدة أندية كبرى في أوروبا لضم الدولي الإيطالي أبرزها ريال مدريد وتشيلسي.

وأثارت الحسناء واندا الجدل في وقت سابق من الشهر الحالي بقولها إن “هناك مسافة كبيرة” بين عرض النادي ومطالب القائد المالية.

وأصرت واندا على أنها على اتصال مع أندية أوروبية كبيرة بينها ريال مدريد الساعي لضم زوجها لكنها قالت للقناة الخامسة التلفزيونية في إيطاليا “سنجدد ، سيكون هناك عقد جديد ، لا داعي للقلق. لا توجد مسافة ، لا توجد مشاكل. بالطبع ، يريد إنتر أن يحافظ على إيكاردي”.

ويملك إيكاردي شرطا جزائيا في عقده الحالي قيمته 110 مليون يورو يمكن تفعيله فقط من الأول من يونيو/ حزيران وحتى منتصف الشهر ذاته لكن من المرجح أن يتم تغييره أو حتى إزالته في العقد الجديد.