إيقاف غاتوزو مدرب ميلان بسبب “سلوكه” خلال مباراة كأس السوبر الإيطالي في جدة

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي إيقاف جينارو غاتوزو المدير الفني لميلان مباراة واحدة لما بدر منه من “سلوك عداوني” خلال خسارة الفريق بهدف نظيف في كأس السوبر المحلية أمام يوفنتوس في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وسجل رونالدو هدفا ليقود اليوفي للفوز على ميلان في كأس السوبر المحلية وأول ألقابه مع فريق “السيدة العجوز” في جدة يوم الأربعاء.

وقال الاتحاد في قراراه يوم الخميس إن “غاتوزو احتج بشكل عنيف على قرار الحكم قبل نهاية المباراة وخاطبه بلغة هجومية قبل توزيع الميداليات”.

وتقرر إيقاف فرانك كيسي لاعب ميلان مباراة واحدة أيضا بعد طرده خلال المباراة بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وخاض ميلان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74 بعد طرد كيسي لدهسه الألماني إيمري تشان لاعب يوفنتوس.

وسيغيب غاتوزو عن قيادة فريقه من الملعب خلال مباراة فريقه المقبلة أمام جنوة بالدوري وكذلك كيسي سيغيب عن المباراة ذاتها.