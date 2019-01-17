غاتوزو مدرب ميلان يُسقط هاتف صحفي أرضًا (فيديو)

ظهر جينارو غاتوزو غاضبًا بعد عودة الفريق إلى مدينة ميلان؛ عقب خسارة كأس السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس، في مدينة جدة السعودية.

وأثناء خروج غاتوزو من المطار، حاول صحفي تصويره، فقام مدرب ميلان بإسقاط هاتف الصحفي أرضًا، وتوجه لسيارته مباشرة.

وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس، لاقتناص بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، وتخطى ميلان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة السعودية.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهما طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

وتلقى يوفنتوس، رقمًا سلبيًا مع نهاية الشوط الأول، حيث إنها المرة الثانية خلال الموسم الحالي التي لم يتمكن فيها من تسديد كرات بين الثلاث خشبات.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لإحراز هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.

وجاءت الدقيقة 62 لتشهد معها هدف التقدم ليوفنتوس عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتزداد الإثارة في أجواء اللقاء.