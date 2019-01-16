ميلان يوافق على انتقال هيغواين إلى تشيلسي على سبيل الإعارة

وافق نادي ميلان الإيطالي على إعارة مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس” إلى أن الاتفاق بين الناديين أن يكون انتقال هيغواين إلى تشيلسي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وأبرم تشيلسي تلك الصفقة بطلب من المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب الفريق، لحل مشاكل الفريق على مستوى خط الهجوم، في ظل عدم قناعته بالثنائي أوليفييه جيرو وألفارو موراتا.

وسيتم الإعلان عن الصفقة والتفاصيل المالية خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن هيغواين قد نضم لميلان، في الصيف الماضي قادمًا من يوفنتوس، في صفقة تبادلية مع ليوناردو بيونتشي.

ولم يشارك هيغواين في مباراة يوفنتوس وميلان بكأس السوبر الإيطالي التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، والتي شهدت فوز السيدة العجوز بهدف كريستيانو رونالدو.