مباراة يوفنتوس وميلان.. طفل سعودي يطلب من رونالدو قميصه الخاص (شاهد)

طلب طفل سعودي من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القميص الخاص به، وذلك خلال مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي، الذي أُقيم على ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية.

وظهر على مدرجات ملعب الجوهرة طفل يحمل لافتة مكتوبًا عليها (Ronaldo please give me your t-shirt) أي (رونالدو من فضلك أعطني القميص الخاص بك”.

وانتزع فريق يوفنتوس، بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، وتخطى ميلان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة السعودية.

وجاءت الدقيقة 62 لتشهد معها هدف التقدم ليوفنتوس عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو لتزداد الإثارة في أجواء اللقاء.