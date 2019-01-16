كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس لاقتناص كأس السوبر الإيطالي على حساب ميلان (فيديو)

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس، لاقتناص بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، وتخطى ميلان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة السعودية.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وتلقى يوفنتوس، رقمًا سلبيًا مع نهاية الشوط الأول حيث أنه للمرة الثانية خلال الموسم الحالي التي لم يتمكن فيها من تسديد كرات بين الثلاث خشبات.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لإحراز هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.

وجاءت الدقيقة 62 لتشهد معها هدف التقدم ليوفنتوس عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو لتزداد الإثارة في أجواء اللقاء.

وخاض ميلان المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية، بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74 بعد طرد فرانك كيسي.

وفي الوقت الذي بحث فيه يوفنتوس عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو ميلان من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

وتوالت الهجمات والفرص الضائعة من الجانبين ليخرج يوفنتوس فائزًا باللقب.