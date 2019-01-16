السوبر الإيطالي في السعودية.. مشجع يقتحم ملعب الجوهرة ويلتقط “سيلفي” مع رونالدو (شاهد)

اقتحم أحد الجماهير مساء اليوم الأربعاء، ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية أثناء إحماء لاعبي اليوفنتوس قبل مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان في مدينة جدة.

والتقطت كاميرا قنوات (ksa sports) المشجع وهو يحتضن البرتغالي كريستيانو رونالدو ويقوم بالتقاط صورة “سيلفي” معه.

دخول مشجع أثناء عملية إحماء لاعبي يوفنتوس ويحتضن رونالدو و يأخذ معه سيلفي ???????????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/QcZxPKIvDT — أنا موت (@OOQQ8808) ١٦ يناير ٢٠١٩

وتُقام مباراة السوبر الإيطالي في السعودية لأول مرة في التاريخ، وسبق أن أقيمت هذه البطولة في أكثر من دولة، إلا أنها تحل في ضيافة المملكة للمرة الأولى.

وهذه النسخة رقم 31 بعد أن بدأت البطولة العام 1988، وأقيمت مباراة السوبر الإيطالي خارج البلاد 9 مرات سابقة، من بينها 4 نسخ في الصين، وليبيا، وأقيمت نسختان في أمريكا.

ويعد يوفنتوس الأكثر مشاركة في السوبر بعد أن فاز بـ 7 ألقاب من 13 مباراة خاضها في نسخة السوبر الإيطالي، كما أنه يتساوى مع ميلان في عدد مرات الفوز، ولكن ميلان شارك في 10 مباريات.