كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس ضد ميلان على كأس السوبر الإيطالي في جدة

تتجه الأنظار، مساء الأربعاء، إلى ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية؛ لمتابعة مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان.

وتقام مباراة السوبر الإيطالي في السعودية لأول مرة في التاريخ، وسبق أن أقيمت هذه البطولة في أكثر من دولة، إلا أنها تحل في ضيافة المملكة للمرة الأولى.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي ملامح مواجهة السوبر الإيطالي في السعودية:

موعد مباراة يوفنتوس وميلان والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة عبر قناة ksa sports 1 بصوت المعلقيْن علي سعيد الكعبي وفهد العتيبي.

تاريخ السوبر الإيطالي

تعد هذه النسخة رقم 31 بعد أن بدأت البطولة عام 1988، وأقيمت السوبر الإيطالي خارج البلاد 9 مرات سابقة، من بينها 4 نسخ في الصين وليبيا ونسختان في أمريكا.

ويعد يوفنتوس الأكثر مشاركة في السوبر بعد أن فاز بـ 7 ألقاب من 13 مباراة خاضها في نسخة السوبر الإيطالي، كما أنه يتساوى مع ميلان في عدد مرات الفوز ولكن ميلان شارك في 10 مباريات.

ويبقى النجم المخضرم أليساندرو ديل بييرو مهاجم يوفنتوس الأسبق هداف السوبر الإيطالي عبر التاريخ، برصيد 3 أهداف في 6 مباريات شارك فيها.

ويلتقي يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي للمرة الثالثة بعد أن تقابلا في نسختي 2003 و2016، وحسمت ضربات الترجيح اللقب الأول لصالح اليوفي والثاني للميلان.

يوفنتوس ولقب جديد

يسعى يوفنتوس لحسم لقب جديد بعد أن نجح في السيطرة على لقب الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة، كما أنه تفوق في الساحة المحلية، ويأمل حصد السوبر للانفراد بعدد مرات الفوز بالبطولة وفك الشراكة مع ميلان.

ويغيب عن يوفنتوس أندريا بارزالي ودانيلي روجاني ومهدي بنعطية وجواو كانسيلو وخوان كوادرادو بجانب ماريو مانزوكيتش، ويعتمد يوفنتوس، بقيادة مديره الفني ماسيمو آليغري، رغم هذه الغيابات على القوة الضاربة في تشكيلته التي تضم حارس المرمى تشيزيني وأمامه رباعي الدفاع المتميز جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وماتيا دي تشيليو وأليكس ساندرو في الجبهة اليسرى.

يعول آليغري في خط الوسط على دور صانع الألعاب المحوري ميراليم بيانيتش وبجواره لاعب الارتكاز رودريغو بينتاكور، مع اللاعب الموهوب دوغلاس كوستا بجانب بليز ماتويدي.

ويعتمد مدرب يوفنتوس على كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا في خط الهجوم في دويتو مميز وقوي تهديفيًا.

ميلان وحماس غاتوزو

يسعى ميلان مع مديره الفني المتحمس غينارو غاتوزو لحصد الفوز على حساب يوفنتوس وإضافة لقب لخزائنه، وهو ما يمنح الروزانيري دفعة معنوية قوية.

ويغيب عن ميلان لاعبه لوكاس بيليا وجياكومو بونافينتورا وماتيا كالدارا للإصابة وسوسو للإيقاف، ويعتمد جاتوزو على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس جيانلويجي دوناروما وأمامه رباعي الدفاع أليسيو رومانيولي وكريستيان زاباتا ودافيد كاباريا وريكاردو رودريغيز، وفي خط الوسط فرانك كيسي وتيموي باكايوكو وباتريك كوتورني، وفي الهجوم لوكاس باكيتا وهاكان كالهونغلو وغونزالو هيغواين.