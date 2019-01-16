موعد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم في كأس السوبر الإيطالي

يلاقي ميلان منافسه يوفنتوس، اليوم الأربعاء، ضمن كأس السوبر الإيطالي، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالسعودية.

وتقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة يوفنتوس وميلان على قناة KSA Sports 1 HD، بتعليق علي سعيد الكعبي.

ويشارك يوفنتوس في المباراة بصفته بطل الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.

ويوفنتوس وميلان يحملان الرقم القياسي في بطولة كأس السوبر الإيطالي، ولكل منهما 7 ألقاب، وآخر ألقاب يوفنتوس في البطولة تعود للعام 2015، في حين حقق ميلان الكأس لآخر مرة العام 2016.

وميلان ويوفنتوس أكثر الأندية تحقيقًا للقب الدوري الإيطالي أيضًا، إذ أحرز يوفنتوس اللقب 34 مرة، منها آخر 7 مواسم، بينما أحرز ميلان اللقب 18 مع، وهو نفس رقم منافسه إنتر ميلان.

وقال ماسيميليانو آليغري، مدرب يوفنتوس، إن فريقه جاهز لانتزاع اللقب بالفوز على ميلان.

وأضاف “كريستيانو رونالدو من العوامل الرئيسية في النجاح في المباراة، حيث حقق نهائيات كثيرة، لذا فإننا سنعتمد على عامل الخبرة التي يتمتع بها”.

من جهته قال غينارو غاتوزو مدرب ميلان: “يوفنتوس لديه شخصية عظيمة، ويعرف كيفية التعامل مع هذا النوع من المباريات، لقد أظهروا ذلك في إيطاليا وأوروبا في السنوات الأخيرة، لكن الفريق الأقوى لا يفوز دائمًا في كرة القدم”.

وأضاف غاتوزو “غدًا ستكون هناك معاناة، أريد أن أرى ميلان الذي شاهدته الموسم الماضي في تورينو ضد يوفنتوس، ستكون هناك روح كبيرة ورغبة عظيمة”.

????| يوفينتوس ينهي تحضيراته بتدريبه اليوم في النادي الأهلي استعدادًا لمواجهة أي سي ميلان المنتظرة غداً في #السوبر_الإيطالي#Supercoppa #يوفينتوس_في_السعودية#السوبر_الإيطالي_في_السعودية pic.twitter.com/9xA821o2c0 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٥ يناير ٢٠١٩