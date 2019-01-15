ضجة في السعودية حول صورة تفتيش كريستيانو رونالدو‎

أثارت صورة جمعت بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وموظف في الجوازات في مطار جدة، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواجه نادي يوفنتوس، نظيره ميلان، غدًا الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” في إطار كأس السوبر الإيطالي.

وأبرز سبب وراء رواج الصورة، هو رد فعل مسؤول الجوازات السعودي إزاء تعامله مع العالمي رونالدو، وتدقيقه بجواز سفره، حيث لم يلتفت إطلاقًا إلى شهرته العالمية، وعامله مثل أي زائر إلى المملكة.

ولكن صحيفة “عكاظ” السعودية، كشفت قصة الصورة، حيث أشارت إلى أن جدة تستضيف لقاء السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان، على ملعب “الجوهرة” في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، بمشاركة مجموعة من أبرز لاعبي كرة القدم، وفي مقدمتهم رونالدو.

وأضافت:”الوكيل رقيب في جوازات مطار الملك عبد العزيز في جدة، مشبب سعيد الأحمري، لفت أنظار عشاق “السيدة العجوز” خلال تدقيقه جوازات لاعبي الفريق الإيطالي، في إجراء روتيني معتاد في المطارات، للتأكد من إجراءات الدخول إلى المملكة”.

ورأى مصدر في جوازات مطار جدة، خلال حديثه إلى الصحيفة، أن تصرف الأحمري، جاء متماشيًا مع انضباطية رجال الجوازات، والإجراءات الرسمية لدخول المسافرين إلى البلاد.

وأضاف:”النظام فوق الجميع، ولا تمييز في تطبيقه، ولا انتقائية بممارسته”.

ولفتت الصحيفة إلى توجيه وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بتفتيش أمتعة كل من يقدم إلى المملكة أيًا كان، ودون استثناء، أو تساهل مع الشخصيات والمناصب كافة”.

وقال مغرد يُدعى محمد، تعليقًا على الصورة:”بعثة ريال مدريد في أمريكا تم تفتيشها بدقة برئيسهم، هذا نظام بلد”.

بعثة ريال مدريد في امريكا تم تفتيشها بدقه برئيسهم هذا نظام بلد pic.twitter.com/ebVYTafoGX — مُحَمّد (@ll_ll_18) January 15, 2019

فيما شددت مغردة تُدعى الهنوف:”النظام يمشي على كريستيانو، ومن هو أكبر منه”.

النظام يمشي على كرستيانو واللي اكبر منه ???????? — الهنوف (@hanoufa7) January 15, 2019

وقال آخر:”رجل الأمن يشيّك، ويشوف الفيزا، وهل ختم الدخول مختوم داخل الجواز أم لا من قِبل زميله، وهذا الشيء من صميم عمله، حتى لو كان يعرف اللاعب”.

رجل الأمن يشيك ويشوف الفيزا وختم الدخول مختوم بالجواز او لا من قبل زميله وهالشي من صميم عمله حتى لو يعرف اللاعب — فهددد ليس إلا (@Mshgas7) January 15, 2019

وأبرز مغرد يُدعى عدنان:”هذا حق من حقوق دولتنا، ونفتخر بما يقومون به”.