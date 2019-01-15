القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان على كأس السوبر الإيطالي في جدة.. والمعلقون‎

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، مواجهة نارية، غدًا الأربعاء، بين يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي؛ نظرًا لشعبية الفريقين الكبيرة.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” المباراة، والتي من المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن بيع التذاكر بالكامل.

ويدخل يوفنتوس وميلان مباراة كأس السوبر الإيطالي بهدف تحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخهما، حيث توج كل منهما بالبطولة 7 مرات من قبل، إلا أن اليوفي لعب المباراة النهائية 13 مرة، مقابل 10 مرات للروسونيري.

ويخوض يوفنتوس المباراة بصفته بطل الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.

وواصل البيانكونيري سلسلة الانتصارات وصعد لدور الـ8 من كأس إيطاليا، بعد تغلبه على فريق بولونيا بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء السبت، أما في الدوري فيظل الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة وبفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 19 جولة لم يتلق زملاء كريستيانو رونالدو أي خسارة حتى الآن في الدوري الإيطالي، لكن تعادلوا في مبارتين فقط.

فيما يعيش ميلان أيامًا صعبة تحت قيادة المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 19 مباراة، استطاع الفريق أن يحتل المركز الخامس في الكالتشيو برصيد 31 نقطة، بعد أن حققوا الفوز في 8 مباريات، وتلقوا أربع هزائم، بينما كان التعادل حاضرًا في سبع مواجهات.

الموعد والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وميلان، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل عبر قناة الرياضية السعودية “KSA Sports HD1″، ويعلق عليها الإماراتي علي سعيد الكعبي.