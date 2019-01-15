موعد مباراة يوفنتوس وميلان على كأس السوبر الإيطالي في جدة‎

يواجه ميلان نظيره يوفنتوس، غدًا الأربعاء، في مباراة مشتعلة على لقب كأس السوبر الإيطالي، تقام في السعودية، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويوفنتوس وميلان هما الفريقان الأكثر تتويجًا بلقب البطولة، بعدما حصد كل فريق اللقب 7 مرات.

ويخوض يوفنتوس المباراة بصفته بطل الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.

وتأهل الفريقان إلى دور الثمانية في بطولة الكأس هذا الموسم، بالتغلب على بولونيا وسامبدوريا، يوم السبت الماضي، قبل سفرهما إلى مدينة جدة.

واستأنف يوفنتوس نشاطه، بعد أسبوعين من الراحة في عطلة الشتاء، بفوز ثمين 2 / صفر على بولونيا، ويسعى الفريق حاليًا إلى الفوز بلقب كأس السوبر للمرة الرابعة في آخر سبع سنوات.

ويتقاسم يوفنتوس وميلان الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالسوبر الإيطالي، برصيد 7 ألقاب لكل منهما.

وكان ميلان تغلب على يوفنتوس في مباراة السوبر الإيطالي العام 2016 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتقام مباراة السوبر الإيطالي غدا للمرة العاشرة خارج إيطاليا، ولكنها المرة الأولى في السعودية.

الموعد والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وميلان، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة الرياضية السعودية “KSA Sports HD1″، ويعلق عليها علي سعيد الكعبي.