خطوة جديدة من ريال مدريد للتعاقد مع كريستوف بياتيك مهاجم جنوة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الإثنين، أن إدارة نادي ريال مدريد كثفت مساعيها للتعاقد مع كريستوف بياتيك مهاجم جنوة الإيطالي، في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

ووفقًا لصحيفة “أس”، فإن ريال مدريد استغل تواجد جنوة في مدينة مورسيا الإسبانية، حيث يقيم معسكرًا شتويًا، وأرسل كشافيه لمتابعة اللاعب.

ويبحث ريال مدريد تعزيز صفوفه بمهاجم قوي؛ بسبب العقم التهديفي للاعبي الفريق بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضي، إضافة إلى الإصابات المتكررة للاعبين وآخرها لغاريث بيل وكريم بنزيما.

وأضافت “أس” أن جنوة الإيطالي يرغب في الحصول على 60 مليون يورو للموافقة على بيع بياتيك الذي يبلغ من العمر 23 عامًا.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن بياتيك سيضغط على إدارة جنوة للرحيل إلى ريال مدريد، وهو الأمر الذي قد يسهم في إنجاح الصفقة وبثمن أقل.

وقد أكد وكيل أعمال بياتيك رغبة عدة أندية في التعاقد مع موكله، وقال: “هناك العديد من الأندية الكبيرة التي كانت تطرق بابنا، ولكن لا يوجد شيء ملموس حتى الآن”.

ويتردد أن هذه الفرق هي: ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وميلان

وقال إنريكو بريزيوسي، رئيس نادي جنوى قبل أيام: “لا أحد سيرحل في يناير، ربما سنترك بعض اللاعبين يرحلون في الصيف المقبل، لكن لن يرحل أحد قبل ذلك الموعد”.

وسجل بياتيك 19 هدفًا في 21 مباراة مع جنوة، بينها 13 في الدوري الإيطالي، ويحتل المركز الثاني على لائحة هدافي الدوري الإيطالي بفارق هدف عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.