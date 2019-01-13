يوفنتوس ينافس إنتر ميلان على لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الأحد، أن يوفنتوس دخل في منافسة مع مواطنه إنتر ميلان، للتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني.

وحاول إنتر ميلان جاهدًا التعاقد مع مودريتش، الصيف الماضي، لكن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حال دون نجاح الصفقة، رغم موافقة الكرواتي على عرض النادي الإيطالي.

وتردد أن إنتر ميلان قدّم راتبًا سنويًا يقدر بـ10 ملايين يورو لمودريتش للانضمام إليه.

وبحسب شبكة “ميدياست” الإيطالية، فإن يوفنتوس يراهن على العلاقة القوية التي تربطه مع ريال مدريد، عقب نجاح صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الصيف الماضي، لإتمام صفقة مودريتش.

وينتهي عقد مودريتش، البالغ من العمر 33 عامًا، مع ريال مدريد في صيف العام 2020، وتردد قبل أسابيع أنه رفض عرض الفريق الملكي لتجديد العقد.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد صيف العام 2012، قادمًا من توتنهام الإنجليزي، وسجل للفريق 14 هدفًا وصنع 43 في 282 مباراة.

ونال مودريتش جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم (THE BEST)، والكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.