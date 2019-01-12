فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يضغط على يوفنتوس لتبادل ديبالا وإيسكو

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس منذ فترة طويلة وسيستغل الأزمة الحالية بين إيسكو والمدير الفني سانتياغو سولاري في حسم صفقة ديبالا بضم الدولي الإسباني للصفقة.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية يوم السبت إن يوفنتوس رفض العديد من العروض من أندية أوروبية كبرى لضم ديبالا لكن بيريز يحاول الضغط بضم إيسكو للصفقة في محاولة لحسمها خاصة وإن العملاق الإيطالي ابدى اهتمامًا كبيرًا بإيسكو منذ مدة طويلة وبيريز يريد الاستفادة من ذلك.

وتناولت “توتو سبورت” الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس خاصة وأن النادي الملكي يبحث عن مهاجم منذ فترة طويلة بعد رحيل كريستيانو رونالدو والشاب ديبالا هو الخيار المناسب.

لكن سيصطدم ريال مدريد برغبة يوفنتوس بالاحتفاظ بمهاجمه الشاب الذي سعره يتجاوز مئة مليون يورو وأبدى بايرن ميونخ ومانشستر سيتي اهتمامًا كبيرًا بضمه.

ولا يجد إيسكو مكانًا في تشكيلة سولاري مع تفاقم الأزمة بينهما في ظل ابتعاده عن التشكيلة الأساسية ومشاركته في مباريات كأس الملك فقط حيث يمر الدولي الإسباني بأسوأ لحظاته في ريال مدريد، وهناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى رحيله المحتمل في الصيف المقبل.