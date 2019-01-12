كشف تفاصيل عرض ريال مدريد للتعاقد مع كريستوف بياتيك من جنوة

كشفت تقارير صحفية إيطالية، تفاصيل عرض ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع كريستوف بياتيك مهاجم جنوة الإيطالي، لضمه في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” فإن ريال مدريد، قدّم عرضًا لجنوة بقيمة 30 مليون يورو، للحصول على المهاجم البولندي الشاب، لكن رد النادي الإيطالي جاء سلبيًا، وأوضح أنه لا يريد بيع بياتيك في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح الموقع أن جنوة طلب الحصول على 60 مليون يورو على الأقل للتخلي عن بياتيك في الفترة المقبلة.

ولفت كريستوف بياتيك، البالغ من العمر 23 عامًا، أنظار الأندية الأوروبية إليه، بعدما سجل 19 هدفًا في 21 مباراة مع جنوة، بينها 13 في الدوري الإيطالي، ويحتل المركز الثاني على لائحة هدافي الدوري الإيطالي بفارق هدف عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويبحث ريال مدريد عن مهاجم قوي في ظل العقم التهديفي للاعبه منذ انتقال رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

وتردد أن أندية برشلونة ويوفنتوس وميلان تريد التعاقد مع بياييك.