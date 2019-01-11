يوفنتوس يلجأ لدوغلاس كوستا لاستعادة بول بوغبا من مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية إيطالية، الجمعة، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، وضع خطة جديدة لاستعادة خدمات النجم الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن يوفنتوس سيحاول استغلال رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع البرازيلي دوغلاس كوستا؛ لإقناعه بالتخلي عن بوغبا.

وأضاف الموقع، أن يوفنتوس يسعى لإدخال دوغلاس كوستا في الصفقة، وضم بوغبا ليكون شريكًا مميزًا مع كريستيانو رونالدو؛ ما يزيد من قيمة العلامة التجارية للسيدة العجوز.

وكان يوفنتوس رفض التخلي عن دوغلاس كوستا لمانشستر يونايتد مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وانضم بوغبا إلى يوفنتوس، مجانًا، العام 2012، قادمًا من مانشستر يونايتد، لكن النادي الإنجليزي استعاده العام 2016 مقابل 105 ملايين يورو.

وسجل بوغبا، البالغ من العمر 25 عامًا، مع مانشستر يونايتد 9 أهداف وصنع 7 في 24 مباراة، الموسم الحالي، علمًا أنه سجل 24 هدفًا في كل المباريات مع الفريق وعددها 119، وسبق أن سجل 34 هدفًا وصنع 43 في 178 مباراة مع يوفنتوس.