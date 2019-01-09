زوجة إيكاردي تمنح تشيلسي وريال مدريد وبرشلونة الأمل من جديد

أعطت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الأمل لأندية تشيلسي وريال مدريد وبرشلونة في التعاقد مع زوجها عندما قالت إن المفاوضات مع إنتر ميلان بعيدة كل البعد عن تجديد عقد اللاعب حاليا.

ومن المتوقع أن يزيد هذا التصريح من التكهنات بشأن رحيل الدوري الأرجنتيني إلى تشيلسي الإنجليزي حيث يسعى الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني للنادي اللندني لضم إيكاردي بعد فشل ألفارو موراتا في قيادة هجوم “البلوز”.

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية إلى أن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي يسعى لضم إيكاردي الذي يملك شرطا جزائيا في عقده قيمته مئة مليون استرليني.

ومنح الفريق الإيطالي قائده شروطا أفضل في العقد الجديد الذي يسعى إنتر بشدة لتغييره واستبدال قيمة الشرط الجزائي.

ومدد إيكاردي عقده في 2016 ويتضمن العقد شرطا قدره مئة مليون استرليني يمكن لأي ناد أن يدفعها للحصول على خدمات المهاجم الشاب.

وقال واندا عن المفاوضات: “إن تجديد إيكاردي مع الإنتر بعيد جدًا الآن”.

وتتمتع واندا بشهرة كبيرة في بلدها الأم الأرجنتين باعتبارها شخصية تلفزيونية فضلا عن ظهورها في البرامج الرياضية في إيطاليا.

وأضافت “نحن بعيدون كل البعد عن التوصل لاتفاق مع إنتر. لم نتلق بعد عرضا مرضيا. لا أنكر أنه في أي لحظة يمكننا التوصل إلى اتفاق لكن نحن بعيدون جدا حاليا. ليس من المنطقي تجديد العقد بالمبلغ الذي يحصل عليه ماورو بالفعل فهو يستحق المزيد”.

ومن المؤكد أن هذه الأنباء ستفسد صفقة تشيلسي مع غونزالو هيغواين مهاجم ميلان والذي من المتوقع أن يدخل في صفقة تبادلية مع موراتا.

وأضافت واندا: “هناك أندية مهمة للغاية مهتمة بضم ماورو… أهم ناديين في إسبانيا (ريال مدريد وبرشلونة) حيث لدينا علاقات ممتازة ، بالإضافة إلى فريق إنجليزي واخر فرنسي”.