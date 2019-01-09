صديقة سابقة لكريستيانو رونالدو تصفه بـ”المريض النفسي” وتساعد ضحيته

تعهدت نجمة برنامج “الأخ الأكبر” جاسمين لينارد بإظهار حقيقة صديقها السابق كريستيانو رونالدو، ومساعدة كاثرين مايورغا، التي تتهمه باغتصابها قبل 10 سنوات.

ووصفت عارضة الأزياء السابقة أسطورة كرة القدم البرتغالية في تصريحات أبرزتها صحيفة “صن” البريطانية، بأنه “مريض نفسي”، وذلك بعدما ارتبطا بعلاقة منذ عشر سنوات، لكنها كشفت عن أنها تواصلت معه طوال الـ18 شهرًا الماضية.

وقالت جاسمين عبر تويتر: “لا أحد يعرف حقيقة رونالدو.. لو كانوا يملكون معلومات دقيقة لأصيبوا بالرعب”.

وزعمت مايورغا أن رونالدو الذي يبلغ 33 عامًا اغتصبها في لاس فيغاس، في غرفة فندق خلال إجازة في الولايات المتحدة، بعد انتقاله إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد.

وتشير أوراق المحكمة التي تسربت إلى أن فريقه القانوني وافق على دفع 287 ألف جنيه إسترليني، لمنع اتهامها له باغتصابها لكنه لم يعترف بأي مخالفات.

وقالت جاسمين المولودة في وستمنستر، البالغة 33 عامًا: “بعد الكثير من التفكير، أتواصل مع كاثرين مايورغا وفريقها القانوني لتقديم مساعدتي في ادعاءات الاغتصاب ضد كريستيانو.

“أنا لن أتراجع وسأفعل كل ما بوسعي لمساعدتها لأني أراه كاذبا، لديّ رسائل وتسجيلات لا تقدر بثمن بالنسبة إلى كاثرين وفريقها لإظهار حقيقته (رونالدو)”.

وينفي هداف يوفنتوس الحالي والهداف التاريخي لريال مدريد ادعاءات الاغتصاب ويرى أن براءته ستظهر قريبًا.

وقالت كاثرين، إن رونالدو دعاها إلى غرفته بزعم الاستحمام في حوض السباحة الساخن، وباغتها ودخل غرفتها أثناء تبديل ملابسها وعرض ممارسة الجنس معها، لكنها رفضت في البداية قبل أن ترضخ بشرط أن يسمح لها بالرحيل.

لكنها تزعم أنه سحبها إلى غرفة النوم واغتصبها رغم إصراره على أنه “شخص جيد” وأن ما فعله لا يمثل شخصيته الحقيقية.

وقالت ياسمين على حسابها في تويتر: “رونالدو كان مهووسًا بالسيطرة.. لديّ منه مئات الرسائل عن قصص الفتوحات الجنسية، وهذا كله يثبت وجود مشاكل نفسية عنده، إنه كاذب، وأملك الكثير من الأدلة التي تدينه وستفيد كاثرين مايورغا للغاية”.