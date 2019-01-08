بوفون: عانيت من الاكتئاب ونوبات الذعر في يوفنتوس

قال جيانلويغي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان، إنه تعرض للاكتئاب ونوبات من الهلع خلال بداية مسيرته، ورفض خوض مباراة مع يوفنتوس بسبب نوبة ذعر انتابته.

ورغم النجاحات الكبيرة التي حققها في مسيرته، واجه الحارس العملاق بعض الأوقات الصعبة خاصة في بداية مسيرته.

وقال بوفون في مقابلة مع مجلة “فانيتي فير”: “لبضعة أشهر، شعرت وكأنه لا أحد يهتم بي فقط كرة القدم كانت وسيلتي للإعلان عن وجودي. لقد كان وقتًا صعبًا للغاية”.

وقضى بوفون (40 عامًا)، حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق، 17 عامًا في يوفنتوس، ولعب 656 مباراة، وفاز بتسعة ألقاب للدوري الإيطالي قبل انتقاله لباريس سان جيرمان في 2018.

وأضاف الحارس العملاق: كانت نقطة التحول وعمري 25 عامًا، عندما أبلغت مدرب حراس المرمى في يوفنتوس بعدم قدرتي على خوض مباراة في الدوري.

“ذهبت إلى إيفانو بوردون، مدرب حارس المرمى، وقلت له إيفانو دع أنطونيو تشيمينتي (الحارس الثاني) يجري الإحماء ويلعب. أنا لن أستطيع المشاركة. كنت أعاني من نوبة ذعر ولم أكن جاهزًا للعب تمامًا، إذا لم أكن قد مررت بهذه التجربة وتلك السحابة التي تسببت في اضطرابات لي، ربما لم أخرج أبدًا من ذلك، وربما ما زلت حتى الآن أعاني من الاكتئاب والهلع”.