آريين روبن يكشف موقفه من عرض إنتر ميلان

كشف النجم الهولندي آريين روبن، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، الإثنين، موقفه من عرض إنتر ميلان الإيطالي لضمه.

وسينتهي عقد روبن مع بايرن ميونخ الصيف المقبل، وقرر الطرفان عدم تجديده، ليكمل اللاعب الهولندي 10 أعوام مع النادي البافاري، وتردد، أمس الأحد، أن إنتر ميلان يريد التعاقد مع روبن الصيف المقبل.

وقال روبن، خلال مؤتمر صحفي، على هامش المعسكر الشتوي لبايرن ميونخ: “عرض إنتر ميلان؟ نعم، أنا فخور بأنني تلقيت العديد من العروض بالفعل”.

وأضاف: “كانت الأسابيع القليلة الماضية مليئة بالالتزامات لوالدي، الذي هو وكيل أعمالي أيضًا، ومن الجيد أن نعرف أن بعض الأندية مهتمة بأدائي”.

وواصل روبن: “المستقبل ما زال غير مؤكد، ونحن ننتظر، أريد الانتظار والتركيز على العودة إلى مستواي مع بايرن ميونخ، يجب أن أتخذ القرار، لكن لا أعلم متى”.

وأردف: “لن أنتظر حتى نهاية الموسم، لدي عائلة وعليّ أن أخطط، أنا محظوظ وأشكر كل الأندية التي تتابعني”.

وسبق لروبن أن لعب لأندية غرونينغين وآيندهوفن وتشيلسي وريال مدريد، ويملك 143 هدفًا مع بايرن ميونخ، و19 مع تشيلسي، و13 مع ريال مدريد، و21 مع آيندهوفن، و12 مع غرونينغين، كما سجل 37 هدفًا في 96 مباراة مع هولندا.