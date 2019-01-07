محمد صلاح يغيب عن تشكيلة العام في FIFA 2018 (صورة)

غاب النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي عن تشكيلة العام 2018 للعبة FIFA 2018″” الشهيرة.

وتُوِّج النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وجائزة هداف الدوري برصيد 31 هدفًا، فضلًا عن 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، لكن رغم هذا التألق الذي زانه بقيادة منتخب بلاده في كأس العالم، لم يظهر صلاح ضمن فريق العام في اللعبة الشهيرة.

وحلّ صلاح في المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب في أوروبا وجائزة “The Best” التي يقدمها الاتحاد الدولي (الفيفا) والسادس في جائزة الكرة الذهبية من مجلة “فرانس فوتبول”.

ونشرت صحيفة “صن” البريطانية التشكيلة الكاملة التي غاب عنها أيضًا إيدن هازارد لاعب تشيلسي، الذي قاد بلجيكا إلى المركز الثالث في كأس العالم الأخيرة في روسيا، وكذلك نيمار أغلى لاعب في العالم ونجم هجوم باريس سان جيرمان.

وغاب أيضًا عن التشكيلة العديد من الأسماء الكبرى منها لويس سواريز وبول بوغبا وأنطوان غريزمان وقائد إنجلترا هاري كين، بينما ضمت التشكيلة 4 لاعبين في البريميرليغ.

وضمت التشكيلة 3 لاعبين من ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 3 مرات متتالية: هم رفائيل فاران وسيرجيو راموس ومارسيلو.

وفي الدفاع كان هناك الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول، وفي الوسط نغولو كانتي الفائز بكأس العالم مع فرنسا ولوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم والحائز على الكرة الذهبية والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي.

وفي الهجوم كان هناك كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والفرنسي الشاب كيليان مبابي في تشكيلة تم اختيارها بين 55 لاعبًا في قائمة مختصرة تم اختيارها بعناية بواسطة وسائل إعلام ولاعبين وأعضاء EA SPORTS المنتجة للعبة فضلًا عن الجماهير.