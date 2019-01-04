خورخي مينديز يستفز جماهير ريال مدريد بتصريح ناري عن كريستيانو رونالدو

قال البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، إن موكله قاد ريال مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وحده (عمليًا)، الموسم الماضي.

وأضاف مينديز في تصريحات نقلها موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن رونالدو يحلم بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس الموسم الحالي.

وتحدث خورخي عن رونالدو، وقال: “لقد استحق الفوز بكل شيء، قدّم أداءً جيدًا، وسجل 15 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، وفاز باللقب مع ريال مدريد، عمليًا بمفرده، إنه الأفضل على الإطلاق، هو بطل مميز”.

وأردف: “يوفنتوس مع رونالدو وكانسيلو، وغيرهما من الصفقات في الصيف الماضي، أصبح قويًا للغاية، كما أنه مرشح بارز للقب دوري الأبطال”.

وواصل: “رونالدو يحلم بالفوز بلقب دوري الأبطال مع يوفنتوس، لكنه يحتاج لبعض الحظ، سنرى ما سيحدث في النهاية”.

وتأتي تصريحات مينديز بعد نيله جائزة أفضل وكيل أعمال، للعام 2018، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، أمس الخميس في دبي، وقال عن ذلك: “إنه شرف أن أفوز بهذه الجائزة، أنا سعيد جدًا، في المستقبل سنرى ما سيحدث، أنا بالفعل كبير في السن، ليس عليّ أن أعمل طوال حياتي”.