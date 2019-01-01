طرح تذاكر السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان في السعودية

طرحت شركة “صلة” الرياضية، اليوم الثلاثاء، تذاكر كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان، المقرر إقامته يوم 16 يناير على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”.

وحددت صلة 6 فئات للتذاكر بقيمة مادية مختلفة بحسب المقعد داخل الجوهرة المشعة، وصنفت إلى ذهبية، وفضية وعائلات إلى جانب مقاعد الأفراد.

وأبتدات أسعار التذاكر من 35 ريالًا عائلات علوي و50 ريالًا عائلات سفلي و75 ريالًا للفئية 2 سفلى أفراد و100 ريال 1 سفلي أفراد، و500 ريال لفضي العائلات و1000 ريال ذهبية العائلات.

يذكر أن يوفنتوس يخوض كأس السوبر الإيطالي بعدما نجح في الجمع بين الثنائية المحلية “الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا”، فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.