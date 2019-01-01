تقنية (VAR) تفشل في إنهاء الجدل التحكيمي بالدوري الإيطالي

تغلب يوفنتوس 2-1 على سامبدوريا مع وصول الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى منتصف الطريق بتحقيق 53 نقطة من 57 ممكنة ومتفوقا بفارق تسع نقاط عن نابولي الذي فاز 3-2 على بولونيا.

وفيما يلي أبرز نقاط الجولة ‭‭19‬‬ للمسابقة التي شهدت مزيدا من الجدل إزاء تقنية حكم الفيديو المساعد:

* تقنية الفيديو تفشل في إنهاء الجدل

يتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد للموسم الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي لكنها أخفقت في الحيلولة دون حدوث الكثير من الجدل خلال مباريات السبت الماضي.

وشهد فوز يوفنتوس 2-1 على سامبدوريا ثلاثة قرارات استنادا على تقنية الفيديو. وحصل كل فريق على ركلة جزاء بسبب لمسة يد بينما ألغى الحكم هدف التعادل الذي أحرزه سامبدوريا في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن أشار، عقب مراجعة تقنية الفيديو، إلى وجود تسلل في بداية اللعبة التي جاء منها الهدف وذلك بعد توقف استمر حوالي ثلاث دقائق لمراجعة الحالة.

وكان القرار الأكثر إثارة للجدل هو ركلة جزاء احتسبها الحكم ليوفنتوس في الشوط الثاني بسبب لمسة يد ضد اليكس فيراري.

ووصفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الايطالية القرار بأنه “غير صحيح” خلال تقييمها للقرارات التحكيمية عقب المباراة. وأضافت أن لمسة اليد لم تكن متعمدة بشكل واضح وأن اللاعب لم يحرك ذراعه بطريقة تستحق العقوبة.

وقال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إنه من الأفضل الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد في القرارات التي يمكن إدراكها مثل التسلل.

وأضاف “ربما لم يحتسب الحكم أي من ركلتي الجزاء لكن في إيطاليا فقط يسبب هذا الأمر جدلا كبيرا”.

أما ماركو جيامباولو مدرب سامبدوريا فقال إن “النتيجة العادلة هي التعادل 2-2”

وأضاف في إشارة إلى لمسة اليد قائلا “هذا القرار يبرهن على أن حيوية اللعبة أكثر أهمية من القواعد. تقنية الفيديو باتت واقعا لا يمكن التراجع عنه. لكني أعتقد أن الحكام استخدموها الموسم الماضي بشكل أفضل. نحن نتراجع ولا نتقدم”.

* رئيس سامبدوريا ينضم للمنتقدين

وأدلى ماسيمو فيريرو رئيس سامبدوريا هو الآخر بدلوه في انتقاد تقنية حكم الفيديو.

وقال “لا يمكننا أن نتوقع إيقاف المباراة ست أو سبع مرات لمراجعة الحد الأدنى من الحالات. الحكم سيفقد السيطرة على زمام المباراة بهذه الطريقة، عندما نذهب للملعب نخاطر بمشاهدة مباراتين واحدة في الملعب والثانية في التلفزيون. نحن بحاجة لإعادة سيطرة الحكام على الملعب مرة اخرى. الأمر أشبه بالذهاب إلى السينما أكثر من مشاهدة مباراة لكرة القدم”.

* سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو غاضب أيضا

ابدى سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو انزعاجه أيضا بعد تعادل فريقه 1-1 مع ضيفه تورينو وانتقد ما أسماه “بتأثير الحكم على المباراة”.

وتقدم تورينو بهدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد احتكاك بسيط من آدم ماروشيتش ضد أندريا بيلوتي بينما لم يحتسب الحكم ركلة جزاء طالب بها لاتسيو بزعم تعرض فرانشيسكو أتشيربي لخطأ كاد من الممكن أن يمنح الفريق الفوز في حال احتساب هذه الركلة.

وقال إنزاجي “الكل شاهد الأخطاء” مضيفا أن ارماندو ايتسو لاعب تورينو كان يجب أن يُطرد قبل نهاية الشوط الأول.

* مدرب فيورنتينا يطالب بالاحترام

وكان ستيفانو بيولي مدرب فيورنتينا أيضا بين الساخطين وزعم أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء بسبب لمسة يد لميجيل فيلوزو خلال التعادل السلبي على ملعب جنوة.

وقال “نريد أن نتعامل بالطريقة نفسها التي يتم بها التعامل مع باقي الفرق الاخرى. يتم احتساب الكثير من ركلات الجزاء بسبب لمسات يد أقل وضوحا بكثير مما شهدته المباراة، كانت لمسة يد واضحة تماما. لا يهم إن كانت الكرة لمست جزءا اخر من الجسم أولا. إذا كان ذراع اللاعب بعيدا عن جسمه فهي ركلة جزاء. كانت ركلة جزاء ولا جدال في ذلك، نطالب بالاحترام. نحن فيورنتينا ونريد أن تتم معاملتنا بالطريقة نفسها التي يحظى بها الآخرون”.

* روما يجد هويته أخيرا

بعد بداية متعثرة لروما شهدت خسارته أمام العديد من الأندية التي تحتل النصف السلفي من الجدول حقق نادي العاصمة ثلاثة انتصارات في اخر أربع مباريات بالدوري ما خفف الضغوط على المدرب أوسيبيو دي فرانشيسكو.

وقال المدرب عقب الفوز 2-صفر على بارما “أعدنا اكتشاف هويتنا. وظهرنا كفريق يعرف ما يريد”.