بعد فشل ضم لوكا مودريتش.. إنتر ميلان يستهدف لاعبًا آخر من ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، الاثنين، أن إنتر ميلان يئس من إمكانية التعاقد مع النجم الكرواتي لوما مودريتش لاعب ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” فإن أنظار إدارة إنتر ميلان تتجه إلى التعاقد مع الكرواتي الآخر ماتيو كوفاسيتش، الذي يلعب مع تشيلسي حاليًا، بنظام الإعارة من ريال مدريد.

وسعى إنتر ميلان بقوة الصيف الماضي للتعاقد مع لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم للعام 2018، لكن محاولاته باءت بالفشل، كما وجه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد انتقادات شديدة لإدارة إنتر ميلان.

كانت تقارير صحفية قد ذكرت أن كوفاسيتش لا يريد العودة إلى ريال مدريد مجددًا حتى لا يجد نفسه على مقاعد البدلاء مرة أخرى.

وسبق أن لعب كوفاسيتش، البالغ من العمر 24 عامًا لإنتر ميلان 2013 و2015، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد.

وشارك كوفاسيتش في 24 مباراة مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي، علمًا أنه لعب 109 مباراة مع ريال مدريد، و97 مع إنتر ميلان.