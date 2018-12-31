راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني يكشف موقفه من منافسة غياني إنفانتينو على رئاسة الفيفا

نفى راينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، نيته منافسة غياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال غريندل، في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت بيلد الألمانية: “الأمر غير قابل للنقاش، لأنه لدي واجباتي في الاتحاد الألماني لكرة القدم”.

وأضاف بقوله: “أيضًا أنا لا أتحدث عدة لغات، وربما يشكل ذلك شيئًا ضروريًا لرئاسة الفيفا، كما أنني لا أتمتع بخبرة دولية كافية”.

ولم يعلن أي أحد ترشحه لرئاسة الفيفا، ويبدو أن إنفانتينو، الذي فاز بانتخابات رئاسة الفيفا في فبراير 2016، لن يواجه منافسة في الانتخابات المقررة في 5 يونيو المقبل، في اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في العاصمة الفرنسية باريس.

لكن غريندل، عضو مجلس الفيفا واللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا)، لم يحسم ما إذا كان الاتحاد الألماني سيمنح صوته في الانتخابات لإنفانتينو أم لا.

ويعارض اليويفا رؤية إنفانتينو، خاصة فيما يتعلق باستثمارات معروضة بقيمة 25 مليار دولار للتوسع في كأس العالم للأندية وإطلاق بطولة دوري أمم عالمية بجانب بيع حقوق الفيفا.

وأكمل غريندل قائلًا: “علينا أن نكون واضحين فيما يتعلق بالموقف الموحد بين أعضاء اليويفا بشأن القضايا المطروحة للنقاش حاليًا”.