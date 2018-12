تقارير.. إنتر ميلان يدخل صفقة تبادلية مع ريال مدريد.. إيكاردي مقابل توني كروس

كشفت تقارير صحفية إيطالية على أن إنتر ميلان مستعد للتخلي عن لاعبه الأرجنتيني ماورو إيكاردي لريال مدريد مقابل ضم توني كروس من الأخير.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، ونقلت عنها صحيفة “سبورت”، فإن إنتر ميلان سيعرض على ريال مدريد إيكاردي، من أجل فتح المفاوضات لنقل لاعب الوسط الألماني توني كروس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “الميرنغي” يبحث عن المهاجم رقم 9، من أجل أن يكون بديلًا لكريستيانو رونالدو الذي ترك فراغًا كبيرًا برحيله إلى يوفنتوس الإيطالي، كما أن إيكاردي يعتبر أحد أهداف بطل أوروبا.

Corriere dello Sport : "Toni Kroos for Icardi"

