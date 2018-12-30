تقارير.. كريستيانو رونالدو يضغط على إدارة يوفنتوس من أجل ضم مارسيلو

كشفت تقارير صحافية عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، يضغط على إدارة ناديه من أجل التعاقد مع مارسيلو، زميله السابق في ريال مدريد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “آل كونفدينسيال” الإسبانية، فهناك إصرار من قبل رونالدو على تواجد الظهير البرازيلي في اليوفي لتدعيم مركز الظهير الأيسر، ويحاول إقناعه هو الآخر بإمكانية الرحيل عن قلعة “سانتياغو برنابيو”.

وأشارت الصحيفة إلى أن، النادي الإيطالي لم يتخذ أي خطوة رسمية للتعاقد مع مارسيلو، ولكن في حال موافقة النادي المدريدي على التفاوض حول مغادرة اللاعب، ستكون هناك رغبة كبيرة من يوفنتوس في حسم الصفقة لصالحه.

مارسيلو يمتلك عقدًا ممتدًا حتى يونيو 2022، وفي حال استقرار ريال مدريد على رحيله قد يكون بديله المناسب هو مواطنه جونيور، ظهير نادي ريال بيتيس.