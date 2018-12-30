أفضل مثلثات هجومية في الدوريات الأوروبية الكبرى

أنهت كل البطولات الأوروبية الخمس الكبرى تقريبًا عام 2018، ولم يتبق سوى 4 لقاءات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتصدرت فرق برشلونة وليفربول وبروسيا دورتموند ويوفنتوس وباريس سان جيرمان مرحلة الشتاء.

وتصدر خط هجوم باريس سان جيرمان الدوريات الخمسة الكبرى بتسجيله 50 هدفًا مقابل 48 لكل من ليفربول وبرشلونة، و44 هدفًا لبروسيا دورتموند، بينما اكتفى يوفنتوس بتسجيل 38 هدفًا.

ونستعرض أبرز مثلثات الهجوم في الدوريات الخمسة الكبرى:

مبابي ونيمار وكافاني (باريس سان جيرمان): 34 هدفًا

يواصل الثلاثي الهجومي للفريق الباريسي سيطرته على القارة الأوروبية، وسجلوا معًا 34 هدفًا بواقع 13 هدفًا للفرنسي مبابي و11 للبرازيلي نيمار و10 لإيدنسون كافاني.

ولا يملك الفريق الفرنسي هدافين خارج الثلاثي، فخلفهم يأتي أنخل دي ماريا بـ3 أهداف فقط، كما لا ينافسهم أي خط هجوم في فرنسا.

ميسي وسواريز وديمبلي (برشلونة): 33 هدفًا

سجل النجم الأرجنتيني 15 هدفًا ليتصدر ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية، وسجل زميله الأوروغوياني لويس سواريز 11 هدفًا، فيما سجل الفرنسي عثمان ديمبلي 7 أهداف ليصلوا لحاجز 33 هدفًا.

وخلف الثلاثي يظهر البرازيلي فيليب كوتينيو بـ4 أهداف، وينافسهم في الدوري الإسباني ثلاثي هجوم سيلتا فيغو الذي سجل 22 هدفًا.

باكو ألكاسير وماركو ريوس وغادون سانشو (بروسيا دورتموند): 29 هدفًا

تألق بروسيا دورتموند هذا الموسم ويتوفر على أفضل هداف بديل في أوروبا الإسباني باكو ألكاسير، الذي سجل 12 هدفًا، فيما عاد التألق للقائد ماركو ريوس الذي سجل 11 هدفًا، أما الظاهرة الإنجليزي الشاب غادون سانشو فسجل 6 أهداف.

وتبقى المنافسة بين خطوط الهجوم أقوى في ألمانيا، فثلاثي هجوم فرانكفورت سجل 26 هدفًا، وثلاثي بروسيا مونشغلادباخ سجل 23 هدفًا.

محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو (ليفربول): 28 هدفًا

شكل الثلاثي أحد أفضل ثلاثي هجومي في أوروبا، الموسم الماضي، وبعد استعادة مستوى فيرمينيو رفع الثلاثي رصيده إلى 28 هدفًا بواقع 13 لمحمد صلاح و8 لماني و7 لفيرمينيو.

وينافسهم في إنجلترا ثلاثي هجوم توتنهام الذي سجل 26 هدفًا، فيما سجل ثلاثي مانشستر سيتي 23 هدفًا.

أركاديو ميليك ودرايس ميرتنيز ولورينزو أنسيني (نابولي): 26 هدفًا

يتصدر ثلاثي هجوم نابولي الدوري الإيطالي بتسجيلهم 26 هدفًا بواقع 10 أهداف لميليك و8 لكل من أنسيني وميرتنيز.

وخلفهم يأتي ثلاثي هجوم يوفنتوس بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 14 هدفًا، فيما سجل ماندزوكيتش 8 أهداف وديبالا هدفين ليكون المجموع 24 هدفًا.