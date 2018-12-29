ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد فوز يوفنتوس على سامبدوريا؟

أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتقنية حكم الفيديو، بعد فوز فريقه يوفنتوس على سامبدوريا 2-1، في الجولة 19 من الدوري الإيطالي اليوم السبت، وهو الفوز رقم 17 مقابل تعادلين في مرحلة الذهاب للسيدة العجوز.

وقال النجم البرتغالي بعد اللقاء: “أحب تقنية حكم الفيديو؛ لكونها تساعد على تقليل عدد الأخطاء، الحكام لا يقدرون على مراقبة كل شيء والاطلاع على كل تفاصيل العمليات، يجب أن نتركهم يعملون بهدوء”.

وتدخل حكم الفيديو خلال اللقاء 3 مرات، إذ منح ضربتي جزاء (واحدة لكل فريق)، وألغى هدف سامبدوريا في الوقت بدل الضائع؛ لكون أحد لاعبيه عاد من وضعية تسلل قبل أن يمرر الكرة لمسجل الهدف.

وعبر النجم البرتغالي عن ارتياحه بنجاح يوفنتوس في النصف الأول من الموسم، موضحًا: “جيد جدًا الدور الأول، تقريبًا فزنا في كل اللقاءات، وكونا فريقا قويًا ومتماسكًا، لكن الموسم مازال طويلًا، يجب حاليًا أن نرفع المستوى ونعمل في هدوء لتحقيق أهدافنا في الفوز بالألقاب”.

وتصدر النجم البرتغالي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الدرجة الأولى بعد تسجيله هدفين، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا متجاوزًا مهاجم جنوى كريستوف بياتيك، الذي فشل في التسجيل خلال هذه الجولة ليتوقف رصيده عند 13 هدفًا.