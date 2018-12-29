ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على سامبدوريا (صورة)

ألغى حكم الفيديو هدفًا كاد يمنح سامبدوريا التعادل في الوقت القاتل، ليفوز يوفنتوس 2-1 بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو الذي انفرد بصدارة الهدافين بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم السبت.

وأفلت يوفنتوس من إهدار نقاط للمباراة الثانية على التوالي بالمسابقة بعد التعادل 2-2 مع أتلانتا، يوم الأربعاء الماضي، ليعزز صدارته برصيد 53 نقطة بفارق 12 نقطة عن نابولي الذي يواجه بولونيا في وقت لاحق اليوم.

افتتح رونالدو التسجيل مبكرًا بتسديدة على حدود منطقة الجزاء بعد دقيقتين فقط من البداية، وتعادل فابيو كوالياريلا بركلة جزاء بعد مرور نصف ساعة.

وأعاد رونالدو التقدم ليوفنتوس من علامة الجزاء في الدقيقة 65، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا بفارق هدف واحد عن كشيشتوف بياتك مهاجم جنوة، وبدا أن أصحاب الضيافة في طريقهم للفوز قبل التعرض لصدمة متأخرة.

وسجل ريكاردو سابونارا هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة متقنة، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة الفيديو بداعي التسلل.

ويملك سامبدوريا 29 نقطة في المركز الخامس.