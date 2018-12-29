يوفنتوس يحقق فوزًا ثمينًا على سامبدوريا ويحلّق في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على مضيفه سامبدوريا، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الأسبوع 19 من الدوري الإيطالي.

أحرز كريستيانو رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقيقتين 2 و65، بينما سجل فابيو كوالياريلا هدف سامبدوريا الوحيد في الدقيقة 33.

وارتفع رصيد اليوفي إلى 53 نقطة بالمركز الأول، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 29 نقطة بالمركز الخامس.

افتتح رونالدو أول أهداف المباراة في الدقيقة الثانية، بعد تمريرة عرضية من باولو ديبالا من الناحية اليمنى إلى اليسرى، سيطر عليها الدون وسدد من على حدود منطقة الجزاء، ليعلن أول أهداف اليوفي.

ملخص لقاء يوفنتوس 2×1 سامبدوريا – الجولة 19 : pic.twitter.com/WGUwBqGlRB — الكرة الإيطالية (@Naif_Al3ez) December 29, 2018

وشهدت الدقيقة 30 إيقاف حكم اللقاء المباراة، بعدما لاحظ حكام تقنية الفيديو لمسة يد على إيمري تشان، لاعب يوفنتوس داخل المنطقة، ليقرر العودة إلى الفار ومن ثم احتساب ركلة جزاء لصالح سامبدوريا.

واستطاع كوالياريلا أن يحول ركلة الجزاء إلى هدف التعادل لسامبدوريا في الدقيقة 33 من اللقاء.

وفي الدقيقة 63 شاهد الحكم لمسة يد على أليكس فيراري، مدافع السامب داخل منطقة جزاء فريقه، عاد بسببها حكم المباراة لتقنية الفيديو، ومن ثم احتسبها ركلة جزاء، حولها رونالدو في الدقيقة 65 لهدف ثانٍ لليوفي.

وألغى حكم اللقاء هدفًا قاتلًا لصالح سامبدوريا في الدقيقة 92، سجله ريكاردو سابونارا، بطريقة رائعة، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو من جديد ويحتسب حالة تسلل.