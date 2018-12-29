أهداف مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا.. كريستيانو رونالدو يتقدم وكوالياريلا يتعادل (فيديو)

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول لناديه يوفنتوس، في مباراته مع سامبدوريا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة الثانية من المباراة، مستغلًا كرة من باولو ديبالا، قبل أن يسدد بقوة من داخل المنطقة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لسامبدوريا، بالاستعانة بتقنية (VAR)، بعد لمسة يد على إيمري كان، وسجل منها فابيو كوالياريلا هدف التعادل في الدقيقة 33.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة من 18 مباراة، إذ فاز في 16، مقابل تعادلين، ولم يخسر في المسابقة إلى الآن.

في حين يملك سامبدوريا 29 نقطة من 18 مباراة، في المركز الخامس.

وسجل رونالدو 13 هدفًا وصنع 6 في الدوري الإيطالي، الموسم الحالي.