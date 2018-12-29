مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم ليوم حافل بالمباريات على مستوى كرة القدم العالمية والعربية والأوروبية.

وتقام عديد المباريات على مستوى الدوري الإنجليزي والإيطالي والسعودي والمصري.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، الـ29 من ديسمبر، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات الدوري الإنجليزي:

ليستر سيتي VS كارديف سيتي، الساعة 18:00 على قناة beIN SPORTS HD 3.

توتنهام VS وولفرهامبتون، الساعة 18:00، على قناة beIN SPORTS HD 2.

برايتون VS إيفرتون، الساعة 18:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.

واتفورد VS نيوكاسل، الساعة 18:00، على قناة beIN SPORTS HD 5.

ليفربول VS آرسنال، الساعة 20:30، على قناة beIN SPORTS HD 2.

مباريات الدوري الإيطالي:

يوفنتوس VS سامبدوريا، الساعة 14:30، على قناة beIN SPORTS HD 4.

لاتسيو VS تورينو، الساعة 17:00، على قناة beIN SPORTS HD 10.

بارما VS روما، الساعة17:00، على قناة beIN SPORTS HD 8.

إمبولي VS إنتر ميلان، الساعة 17:00، على قناة beIN SPORTS HD 4.

نابولي VS بولونيا، الساعة 20:00 على قناة beIN SPORTS HD 4.

ميلان VS سبال، الساعة 22:30، على قناة beIN SPORTS HD 4.

مباريات الدوري السعودي

الاتفاق VS الاتحاد، الساعة 17:35، على قناتي Dawri Plus 1 HD، وKSA Sports 1 HD.

الدوري المصري

الداخلية VS الأهلي، الساعة 19:00، على قناتي النيل الرياضية، وOn Sport HD.

الدوري الإسكتلندي الممتاز

غلاسكو رينجرز VS سيلتك، الساعة 15:30، على قناة beIN SPORTS HD 1