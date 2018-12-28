ماسيمليانو آليغري على رادار مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الجمعة أن مانشستر يونايتد وضع المدرب الإيطالي ماسيمليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس على قائمة المدربين المرشحين للتعاقد معهم.

وعين مانشستر يونايتد جونار سولسكاير مدربًا مؤقتًا بعد أن أقال البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبحسب صحيفة “مترو” فإن الإيطالي ماسيمليانو آليغري مدرب يوفنتوس، يعد أبرز المرشحين لتولي قيادة مانشستر يونايتد الموسم المقبل، حالة فشل التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام.

ويتردد أن مانشستر يونايتد مصمم على ضم بوكيتينو، لكن إدارة السبيرز تتمسك بالمدرب الأرجنتيني.

وينتهي عقد آليغري مع يوفنتوس بعد 18 شهرًا، وهو أحد أبرز المدربين على الساحة الأوروبية في الوقت الحالي.

وسبق أن قاد يوفنتوس لنهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017، قبل أن يخسر أمام برشلونة وريال مدريد على الترتيب.