يوفنتوس يوافق على انتقال غونزالو هيغواين إلى تشيلسي

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن فريق يوفنتوس منح مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين المعار إلى ميلان الإذن في التفاوض مع إدارة تشيلسي للرحيل لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب الصحيفة فإن يوفنتوس مستعد للتفاوض مع الفريق الإنجليزي حول صيغة خروج غونزالو هيغواين من ميلان إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وهي العملية التي تحتاج موافقة الأطراف الثلاثة واللاعب.

ويرغب هيغواين في العمل مع مدربه السابق في نابولي، ماوريسيو ساري المدير الفني الحالي لتشيلسي، والذي دربه لموسم واحد سجل خلاله 38 هدفًا في 42 لقاء.

وبحسب تقارير إعلامية إيطالية فإن ميلان يرغب بدوره في التخلص من غونزالو هيغاين الذي فشل في منح الفريق إضافة هجومية منتظرة ويأمل في الفوز بالإسباني ألفارو موراتا من خلال الصفقة.

وكان تشيلسي قد عرض موراتا على ميلان معارًا إلى نهاية الموسم فيما يرغب في التفاوض مع يوفنتوس على انتقال هيغواين.