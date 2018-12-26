كريستيانو رونالدو ينقذ يوفينتوس من الهزيمة أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي (فيديو)

أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفينتوس، فريقه من السقوط في فخ الهزيمة بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وأحرز هدف التعادل لفريقه أمام مضيفه أتلانتا، لتنتهي بهدفين لكل منهما في الجولة الثامنة عشر للمسابقة المحلية.

بادر يوفينتوس بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثانية بالنيران الصديقة، عبر الألباني بيرات ديمسيتي بالخطأ في مرماه.

ومع حلول الدقيقة 24 أدرك أتلانتا التعادل عبر الكولومبي دوفان زاباتا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأضاف زاباتا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 56، قبل أن يسجل رونالدو التعادل في الدقيقة 78.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 50 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد أتلانتا إلى 25 نقطة في المركز السابع.

وأسفرت مباريات أخرى، اليوم، عن فوز بارما على فيورنتينا بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها، تغلب كالياري على جنوة، ولاتسيو على بولونيا بثنائية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها، فاز سامبدوريا على كييفو فيرونا.

الدوري الايطالي | اتلانتا 0 × 1 يوفنتوس | هدف أول يوفنتوس المدافع في مرماه د1 HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/gLA44ctfGJ — انا موت (@OOQQ8808) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

الدوري الايطالي | اتلانتا 2 × 1 يوفنتوس | هدف الثاني اتلانتا HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/nylHoKZRzk — انا موت (@OOQQ8808) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨