ميلان يواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي

واصل فريق إي سي ميلان، الأربعاء، مسلسل نزف النقاط في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وتعادل ميلان مع مضيفه فروسينوني سلبيًا في الجولة الثامنة عشر للمسابقة المحلية.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد ميلان إلى 28 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد فروسينوني إلى 10 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 49 نقطة.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وأكمل ميلان أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم دون هز الشباك لأول مرة منذ 1984 بعد تعادله سلبيًا مع فروسينوني المتعثر اليوم الأربعاء.

يذكر أن آخر انتصار حققه ميلان في الجولة الرابعة عشر على حساب بارما بهدفين مقابل هدف.