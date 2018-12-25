ميلان سيستأنف العقوبات الأوروبية أمام محكمة “كاس”

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، أنه سيستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، العقوبات التي اتخذها بحقه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، على خلفية عدم احترام قواعد اللعب المالي النظيف.

وأورد النادي اللومباردي الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة الـ 18، غدًا الأربعاء، في بيان على موقعه الإلكتروني: “إيه سي ميلان بعد أن أخذ علمًا بقرار هيئة الرقابة المالية على الأندية، أعرب عن خيبة أمله، وأعلن أنه سيستأنف هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان”.

وقرر “يويفا” في 14 ديسمبر الجاري استبعاد النادي الإيطالي من إحدى مسابقتيه (دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في حال تأهله في موسم 2022-2023، أو موسم 2023-2024، إذا لم يعد التوازن لوضعه المالي بحلول 30 يونيو 2021″.

ولا يزال هناك 12 مليون يورو محتجزة لميلان من مشاركته في الموسم الحالي من “يوروبا ليغ” (ودعها هذا الشهر بخسارته أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني 1-3 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات)، ولن يكون بمقدوره تسجيل أكثر من 21 لاعبًا في حال تأهله للمشاركة في الموسمين المقبلين، بحسب الاتحاد الأوروبي.