أليغري يؤكد عدم مشاركة كريستيانو رونالدو أساسيًا في مباراة يوفنتوس وأتلانتا

أعلن ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، عدم مشاركة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا أمام أتلانتا، غدًا الأربعاء، في لقاء ضمن مواجهات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

ولم يغب النجم البرتغالي عن صفوف فريقه الجديد في الدوري الإيطالي، ويعتبر هدافه الأول برصيد 11 هدفًا، متخلفًا بفارق هدفين عن متصدر ترتيب الهدافين مهاجم جنوى، كريستوف بياتيك.

وقال أليغري في تصريح لـ”سكاي سبورت”: “سيكون رونالدو غدًا على دكة البدلاء، لأول مرة سنشاهد اللقاء معًا”.

ولن يكون النجم البرتغالي الغائب الوحيد عن اللقاء، فالفرنسي بليس ماتويدي يغيب بسبب إصابته بالحمى وسيعوضه الألماني إيمري كان.

ويحتل يوفنتوس المركز الأول في ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ49 نقطة ودون هزيمة، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني، نابولي.