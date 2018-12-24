مدرب مغمور مرشح لخلافة فالفيردي في نادي برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الإثنين، أن إدارة نادي برشلونة تبحث التعاقد مع مدرب مغمور لخلافة المدرب الحالي إرنيستو فالفيردي، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وأوضح رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو قبل مدة أنه سيحسم مصير فالفيردي في شهر مارس أو أبريل، في إشارة إلى اقتراب البطولة من نهايتها، وقد أكد لاعبو برشلونة أن لقب دوري أبطال أوروبا هو الهدف الأساسي للفريق.

ووفقًا لصحيفة “كوريري ديلو سبورت” فإن برشلونة يراقب تطور روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لساسولو الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسلوب لعب دي زيربي يشبه إلى حد كبير أسلوب لعب برشلونة، وهو ما يتوافق مع فلسفة برشلونة.

لكن “كوريري ديلو سبورت” أشارت إلى أن مسيرة المدرب الإيطالي قد تعرقل تعاقد مع برشلونة معه، إذ أُقيل من تدريب باليرمو بعد 3 أشهر من توليه المسؤولية، ثم انتقل لتدريب بينيفينتو الموسم الماضي، وانتظر حتى الجولة الـ 16 للحصول على أول نقطة بالتعادل مع ميلان، والآن يقود ساسولو، الذي يحتل المركز الثامن بالكالتشيو.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا المواسم الثلاثة الماضية من دور الـ 8، أمام أتلتيكو مدريد 2016، ويوفنتوس 2017، وروما 2018