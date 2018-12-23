إنتر ميلان يوقف لاعبه البلجيكي رادغا ناينغولان (صورة)

أعلن إنتر ميلان الإيطالي في بيان رسمي، الأحد، إيقاف لاعبه البلجيكي رادغا ناينغولان لأسباب تأديبية، دون تحديد فترة الإيقاف والأسباب التي أدت لإيقافه.

وشارك الدولي البلجيكي السابق في المباراة الأخيرة لإنتر ميلان أمام كييفو فيرونا والتي انتهت بالتعادل 1/1 وغادر اللقاء في الدقيقة 67، بقرار من المدرب لوتشيانو سباليتي.

وفقد إنتر ميلان نقطتين مهمتين أمام الفريق الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

ويعد الدولي البلجيكي السابق من اللاعبين الذين يملكون شخصية قوية ويدخلون غالبًا في صراعات مع المدربين وهو ما أدى لإبعاده عن لائحة منتخب بلجيكا التي شاركت في كأس العالم 2018 في روسيا، ورد حينها ناينغولان على قرار الإبعاد بالاعتزال دوليًا.

وانضم ناينغولان البالغ من العمر 30 عامًا، إلى إنتر ميلان، الصيف الماضي، قادمًا من روما، وسجل 3 أهداف في 15 مباراة.