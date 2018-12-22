ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على روما (صورة)

حسم يوفنتوس، اليوم السبت، كلاسيكو كرة القدم الإيطالية لصالحه بالتغلب على روما بهدف نظيف في الجولة السابعة عشرة للدوري المحلي.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 49 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد روما عند 24 نقطة في المركز العاشر.

وانتظرت جماهير يوفنتوس حتى الدقيقة 35 لتشهد معها هدف التقدم عبر الكرواتي ماريو ماندجوكيتش الذي تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في الشباك مسجلًا الهدف الأول.

وفي مباريات أخرى بالجولة، سقط فريق إنتر ميلان، في فخ التعادل مع مضيفه كييفو فيرونا بهدف لكل منهما.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد الانتر إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد كييفو فيرونا إلى 5 نقاط في المركز العشرين والأخير، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 46 نقطة.

وفي مباراة ثانية، تعادل بارما سلبيًا مع بولونيا، ليرتفع رصيد الأول إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر.