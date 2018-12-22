هزيمة جديدة لميلان.. ونابولي يطارد يوفينتوس على قمة ترتيب الدوري الإيطالي

تلقى فريق ميلان، اليوم السبت، هزيمة جديدة في الدوري الإيطالي، في الوقت الذي لاحق فيه نابولي يوفينتوس على القمة المحلية.

وخسر ميلان من ضيفه فيورنتينا بهدف نظيف في الجولة السابعة عشرة للمسابقة المحلية.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ميلان عند 27 نقطة في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد فيورنتينا إلى 25 نقطة في المركز السابع.

وجاء هدف الفوز والمباراة الوحيد عن طريق فيدريكو كييزا في الدقيقة 73.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، فاز نابولي على ضيفه سبال بهدف دون رد، أحرزه الإسباني راؤول ألبيول في الدقيقة 46.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد نابولي إلى 41 نقطة في الوصافة بفارق خمس نقاط خلف يوفينتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد سبال عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم، عن فوز جنوى على أتلانتا بثلاثة أهداف لهدف، وسامبدوريا على أمبولي بأربعة أهداف لهدفين، بينما تعادل أودينيزي مع فروسينوني بهدف لكل منهما، وبالنتيجة ذاتها تعادل ساسولو مع تورينو.