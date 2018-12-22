20 لاعبًا مهمًا ينتظرون الرحيل دون مقابل في 2019.. تعرّف عليهم (صورة)

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قائمة تضم 20 لاعبًا، تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري مع أنديتهم الأوروبية، وهو ما يجعل انتقالهم إلى أندية أخرى أقل سعرًا.

ورغم أن عددًا كبيرًا من اللاعبين المتواجدين في تقرير “ماركا”، الذي نشرته اليوم السبت، تخطّوا الـ 30 عامًا، وبعضهم يقترب من الأربعين أو وصلوا إلى هذا العمر بالفعل، إلا أن هناك عددًا آخر لا يزال في قمة العطاء.

ويتصدر الحارس الإيطالي الأسطوري جيانلويجي بوفون قائمة هؤلاء اللاعبين، حيث ينتهي عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في منتصف 2019.

ويبلغ بوفون من العمر 40 عامًا، وانتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة انتقال حر من نادي يوفنتوس الإيطالي نهاية الموسم الماضي.

ويظهر في القائمة أيضًا التشيكي بيتر تشيك، حارس آرسنال الإنجليزي، والبالغ من العمر 36 عامًا.

مدافعون: البرازيلي داني ألفيس، 35 عامًا، لاعب سان جيرمان، والأوروغوياني دييغو غودين لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، 32 عامًا، والبرازيلي ديفيد لويز، لاعب تشيلسي، 31 عامًا، والبرازيلي فيليبي لويز، لاعب أتلتيكو مدريد، 33 عامًا.

لاعبو الوسط: الفرنسي أدريان رابيو، 23 عامًا، لاعب سان جيرمان، المرشح بقوة للرحيل إلى برشلونة الإسباني، والإسبانيان أندري هيريرا، لاعب مانشستر يونايتد، 29 عامًا، وسيسك فابريغاس، لاعب تشيلسي، 31 عامًا.

مهاجمون: الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ، 35 عامًا، وزميله الهولندي في البافاري أرين روبين، 34 عامًا، والفرنسي أوليفيه جيرو، لاعب آرسنال 32 عامًا.

وتضم القائمة أيضًا عددًا من النجوم، وعلى رأسهم دانييل ستوريدج لاعب ليفربول، 29 عامًا، وماريو بالوتيلي، لاعب نيس الفرنسي، 29 عامًا، وخوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد، 29 عامًا، وخوان فران لاعب أتلتيكو مدريد، 33 عامًا، وآرون رامسي، لاعب آرسنال، 27 عامًا، وسانتي كازورلا لاعب فياريال الإسباني، 34 عامًا، وفرناندو يورينتي لاعب توتنهام الإنجليزي، 33 عامًا، وأدوريز لاعب أتلتيكو بلباو، 37 عامًا.