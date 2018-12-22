موعد مباراة يوفنتوس وروما اليوم في الدوري الإيطالي

يستقبل يوفنتوس منافسه روما في قمة مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:30 بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة يوفنتوس وروما على قناة beIN SPORTS HD 4 بصوت المعلّق عصام الشوالي.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفي رصيده 6 نقاط، علمًا بأنه لم يخسر في 16 مباراة.

أما روما فيملك 24 نقطة في المركز السابع، وخسر 4 مباريات.

وآخر فوز لروما على ملعب يوفنتوس في الدوري الإيطالي يعود إلى يناير 2010.

وفاز روما في 3 مباريات من آخر 10 أمام يوفنتوس في جميع المسابقات، في حين فاز فريق “السيدة العجوز” 5 مرات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وقال ماسيملياو آليغري مدرب يوفنتوس خلال تصريحات في المؤتمر التقديمي:”كريستيانو رونالدو سيلعب غدًا أمام روما، ثم ستتم إراحته في واحدة من المباراتين المقبلتين”.