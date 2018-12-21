غونزالو هيغواين ..آخر ضحايا القميص رقم 9 في ميلان

اضطرغونزالو هيغواين لمغادرة يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم؛ من أجل إفساح الطريق أمام المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الوافد الجديد قادمًا من ريال مدريد الصيف الماضي.

بعدها أصبح المهاجم الأرجنتيني آخر ضحايا القميص رقم 9 المشؤوم في ميلان، ناديه الجديد.

وفشل هيغواين في هز الشباك في آخر 7 مباريات في جميع المسابقات، وهي فترة زمنية تعود إلى مباراة ميلان أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي، في 28 أكتوبر الماضي.

وفقد اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، المعاونة التي كان يتلقاها من زملائه حين كان في يوفنتوس، وأصبح يعترض على قرارات الحكام ويحتج على زملائه الأصغر سنًا والأقل خبرة، ويطيح بذراعيه في الهواء ساخطًا عندما لا يتم تمرير الكرة إليه بالطريقة التي يريدها.

وأصيب ميلان هو الآخر بنوع من الجمود في مستواه، بعد أن تعادل بدون أهداف في آخر مباراتين في الدوري الإيطالي، وتعرض لحرج كبير بعد أن ودع الدوري الأوروبي من دور المجموعات بالخسارة 1/3 أمام أولمبياكوس اليوناني في أثينا.

وسيستضيف ميلان منافسه فيورنتينا على ملعب سان سيرو، غدًا السبت. ورغم أنه يحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة إلا أنه يبدو أقرب إلى أودينيزي في المركز السابع عشر (ورصيده 13 نقطة) عن يوفنتوس المتصدر (ورصيده 46 نقطة).

ودفع ميلان إلى يوفنتوس 18 مليون يورو (20.63 مليون دولار) في أغسطس لضم هيغواين على سبيل الإعارة لموسم واحد. ورغم إمكانية أن يتم ضمه لميلان بشكل دائم مقابل 36 مليون يورو، إلا أن وسائل إعلام إيطالية أطلقت تكهنات كثيرة بأن النادي ربما يسمح له بالرحيل.

وغادر هيغواين، الذي سجل 55 هدفًا في 105 مباريات في موسمين، صفوف يوفنتوس بعد وقت قصير من انضمام رونالدو في يوليو الماضي، لكنه قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” في الآونة الأخيرة إنه لم يكن يريد مغادرة صفوف الفريق.

وأوضح: “أبلغوني بعدم إمكانية بقائي وأنهم يحاولون الوصول لحل. الحل الأمثل كان انتقالي لصفوف ميلان”.

وعندما واجه ميلان منافسه يوفنتوس الشهر الماضي توترت أعصاب هيغواين بشكل واضح، بعد أن أهدر ركلة جزاء قبل أن يُطرد في وقت لاحق؛ بسبب رد فعله الغاضب على قرار تحكيمي ضده.

القميص رقم 9 المشؤوم

ولم يكن هيغواين، الذي أحرز 7 أهداف مع ميلان، أول لاعب يرتدي القميص رقم 9 يتعرض لمشاكل في ميلان.

فقد ارتدى المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا القميص رقم 9 الموسم الماضي، وأحرز هدفين فقط في 24 مباراة في الدوري الإيطالي، بعد أن انتقل قادمًا من بورتو في صفقة كلفت ميلان 40 مليون يورو.

وقبل 3 مواسم ارتدى لويز أدريانو القميص ذاته وهز الشباك 4 مرات في 26 مباراة. أما في موسم 2014-2015 فارتدى القميص رقم 9 لاعبان هما الإسباني فرناندو توريس وأحرز هدفًا وحيدًا في 10 مباريات وماتيا ديسترو الذي سجل 3 أهداف في 15 مباراة.

وأخفق ألكسندر باتو في هز الشباك في 4 مباريات في موسم 2012-2013، بينما لم يرتدِ أي لاعب القميص رقم 9 في الموسم التالي.

وكان جيانلوكا لابادولا أكثر اللاعبين الذين ارتدوا القميص 9 إثارة للإعجاب، بعد أن سجل 8 أهداف في 27 مباراة في موسم 2016-2017، لكنه أعير لفريق جنوة نهاية ذلك الموسم.

وقال غينارو غاتوسو، مدرب ميلان، قبل التعادل بدون أهداف أمام بولونيا، الثلاثاء الماضي، إن نجاح هيغواين في تغيير طريقته في التعامل يحظى بنفس أهمية إحراز الأهداف.

وقال غاتوسو: “تحدثت مع هيغواين وهو يشعر بخيبة أمل مثل أي شخص بشأن الوضع”.

“الفريق يحتاج لأهدافه لكن الأهم هو شخصيته وخبرته. عليه أن يمثل قيمة إضافية للفريق ويحفز زملاءه. بإمكانه أن يقدم المزيد لصالح ميلان”.