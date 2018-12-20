موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

تصدّر كريستيانو رونالدو عناوين الصحف الرياضية في إيطاليا، منذ أيام؛ بعدما واصل الهداف البرتغالي خطف الأضواء في يوفنتوس مع وصول النادي إلى رقم قياسي في بدايته المذهلة للموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

واكتسب رونالدو زخمًا كبيرًا منذ انتقاله في صفقة ضخمة من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، وسجل هدفًا من ركلة جزاء ليهدي حامل اللقب الفوز 1/0 على جاره وغريمه تورينو ويصل ناديه إلى إحراز 5000 هدف في دوري الدرجة الأولى.

وحافظ هذا الفوز ليوفنتوس على التقدم بـ 8 نقاط على نابولي صاحب المركز الثاني، وسيحاول الفريق مواصلة نتائجه الإيجابية عندما يواجه روما المتعثر، يوم السبت.

وأظهر الفوز في قمة تورينو دليلًا جديدًا على أن يوفنتوس لا يتفوق فقط على باقي المنافسين، لكنه يبدو في طريقه ليصبح أحد أفضل الفرق الإيطالية على مدار التاريخ.

ويستمتع يوفنتوس بفترة من الهيمنة وتوج بلقب الدوري 7 مرات متتالية إضافة إلى الفوز بكأس إيطاليا 4 مرات متتالية، لكن التعاقد مع رونالدو ساعده على أن يصبح قوة مذهلة لم تحدث من قبل.

وحقق يوفنتوس أفضل بداية على الإطلاق لموسم في الدوري الإيطالي بالفوز 15 مرة والتعادل مرة في أول 16 جولة، ليلتحق بفرق مانشستر سيتي (2017-2018) وبرشلونة (2012-2013) وتوتنهام هوتسبير (1960-1961) في أفضل بدايات للموسم في أكبر 5 بطولات للدوري في أوروبا.

وفي آخر 5 مباريات ليوفنتوس في الدوري لعب في ضيافة ميلان وفيورنتينا وتورينو كما استضاف إنتر ميلان وسبال وفاز بالمباريات الخمس دون أن يستقبل أي هدف إضافة إلى مباراتين في دوري أبطال أوروبا أيضًا.

وقد يعتقد البعض أن الفريق كان محظوظًا بعض الشيء في ظل أن غونزالو هيغواين مهاجم ميلان أهدر ركلة جزاء قبل أن يتعرض للطرد، ومنع القائم محاولة من إنتر ميلان، كما طالب تورينو أكثر من مرة بالحصول على ركلة جزاء.

لكن الواقع يقول إنه من النادر أن يفرض أي فريق هيمنته التامة كما فعل يوفنتوس في النصف الأول من الموسم الجاري.

وكانت زيارة روما ليوفنتوس تعد من مباريات القمة في الماضي، لكن في ظل تألق فريق ماسيميليانو آليغري ومعاناة فريق العاصمة فإن حامل اللقب يبدو مرشحًا بقوة لمواصلة انتصاراته المتتالية.

واحتجت جماهير روما على المدرب أوسيبيو دي فرانشيسكو واللاعبين وإدارة النادي خلال الفوز 3/2 على جنوة في الجولة الماضية ليتحقق الانتصار الأول في 6 مباريات وسيسافر الفريق للعب في تورينو، بينما يتأخر بفارق 22 نقطة عن القمة.

وقال جيمس بالوتا رئيس روما في بيان: “إذا كان هناك أي شخص في النادي غير ملتزم بأن يكون ضمن العمل الجماعي للفريق فلا مكان له هنا”.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتقام المباراة، السبت المقبل، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، 21:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4.

وفي وقت سابق، يوم السبت، سيستضيف نابولي منافسه سبال ويلعب ميلان على أرضه مع فيورنتينا قبل أن يحل إنتر ميلان، الذي أنهى سلسلة من 4 مباريات بلا فوز بالتفوق على أودينيزي في الجولة الماضية، ضيفًا على كييفو متذيل الترتيب الذي يواصل بحثه عن انتصاره الأول هذا الموسم.