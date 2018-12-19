كريستيانو رونالدو يبيع قصره الفخم في مدينة مانشستر بالخسارة (صور)

عرض كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي قصره في مانشستر المكون من خمس غرف نوم للبيع في خطوة قد تقضي على آمال مشجعي مانشستر يونايتد في عودته إلى ملعب أولد ترافورد.

واشترى رونالدو البالغ عمره 33 عامًا هذا القصر المذهل في منطقة شيشاير عام 2006 خلال فترة تألقه بقيادة السير أليكس فيرغسون.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن رونالدو عرض القصر مقابل 3.25 مليون جنيه استرليني حيث يضم حوض سباحة كبيرًا وغرفة “ساونا” والبخار بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية وسينما وغرفة ألعاب.

وفي حال حصول رونالدو على مشتر للقصر بهذا السعر سيكون قد خسر فيه لأنه قد اشتراه مقابل 3.85 مليون جنيه استرليني منذ 12 عاما.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول خلالها رونالدو بيع القصر حيث عرضه في 2009 ، عندما غادر أولد ترافورد لينضم إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

ومنذ ذلك الحين أجر القصر حيث استأجره لوك شو مدافع مانشستر يونايتد بعد انضمامه من ساوثامبتون في عام 2014.

ووفقًا لصحيفة “صن” دفع الظهير الأيسر لرونالدو 7000 استرليني شهريا لكن الآن يريد المهاجم التخلص منه نهائياً.

ويقع القصر في منطقة “ألدريلي إيدج” الراقية حيث يقطن العديد من لاعبي مانشستر سواء يونايتد أو سيتي.